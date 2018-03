La Costa d'Orlando affronta Venafro nella speranza di ottenere la salvezza

Partita importante contro Venafro per la Costa d'Orlando. I ragazzi del presidente Giuffré cercano la vittoria che significherebbe salvezza e possibilità di guardare in alto, puntando con serenità ad un posto nei playoff.

La sosta, dettata dal campionato per consentire di poter disputare alle altre compagini la Coppa Italia, è stata utile per poter recuperare qualche acciaccato, anche se a Venafro coach Condello non potrà contare ancora sugli infortunati Forte e Fort.

La Dynamic Basket Venafro nel corso della stagione si è rinforzata con degli innesti importanti. L’ingaggio dell’ala Norman Hassan ha innalzato il livello del roster venafrano, che poteva già contare su un giocatore di assoluta esperienza in regia come Rossi e su un realizzatore prolifico come Rinaldi, con i suoi 18.9 punti di media a partita secondo marcatore del torneo. Per la Costa sarà dunque un match difficile e dal peso specifico elevato.

Arbitri della contesa saranno i signori Luca Santilli di Recanati e Nicolò Bertuccioli di Pesaro. Palla a due fissata per le ore 18:00 di domenica presso la Palestra Comunale di Venafro.