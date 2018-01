Torrente di contrada Pozzi:erbacce e rifiuti vari.Il dossier fotografico

Erbacce, rifiuti vari e materiale da discarica riversati dove un tempo scorreva un corso d’acqua. È quello che si trova se ci si reca presso la contrada Pizzo a Camaro dove un tempo scorreva un piccolo corso d’acqua prosciugatosi nel tempo e che ora ospita rovi e rifiuti abbandonati.

A segnalare la situazione in cui versa il torrente il consigliere comunale Libero Gioveni e quello della III circoscrizione Alessandro Cacciotto che hanno realizzato un dossier fotografico per testimoniare il degrado in cui versa la zona.

“Questo piccolo torrente cittadino-scrivono Gioveni e Cacciotto- non è mai stato oggetto di interventi nonostante le ripetute segnalazioni passate, ragion per cui, anche in questo senso, sarebbe ora di dimostrare con i fatti che la rivoluzione promessa da Accorinti e compagni nelle periferie diventi tangibile e non rimanga semplicemente aleatoria”.

In effetti secondo quanto affermato dai consiglieri, la situazione del torrente è stata segnalata più volte negli anni, ma nessun intervento è stato realizzato creando molti disagi ai residenti. Infatti, come si evince dalle foto del dossier,il torrente si trova proprio a ridosso di alcune abitazioni e i residenti di queste abitazioni son costretti a convivere quotidianamente con ratti e insetti vari.

Per i due consiglierei, se è importante garantire la pulizia dei grandi corsi d’acqua cittadini così da scongiurare il rischio esondazione, interventi di bonifica bisogna che siano garantiti anche ai torrenti di dimensione più piccola ,che come quello di Camaro sono inseriti in popolosi tessuti urbani e che pregiudicano le condizioni igienico sanitarie dei residenti. Proprio per questo Gioveni e Caccioppo richiedono immediati interventi di bonifica e pulizia.