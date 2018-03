Taormina. "Con la nomina di Lo Monaco esperienza politica al capolinea"

TAORMINA. La nomina ad assessore di Antonino Lo Monaco, in seguito alle dimissioni del vicesindaco Andrea Raneri, ha segnato la rottura definitiva tra le liste Intesa democratica, Taormina futura e Taormina 2013 e il sindaco Eligio Giardina, che le stesse hanno sostenuto nel 2013. In una nota firmata da consiglieri comunali e referenti dei tre gruppi (Mario D’Agostino, Salvatore Abbate, Bruno de Vita, Enza De Luna, Salvatore Brocato e Franco Pizzolo) scrivono che “anomalo e poco elegante appare il percorso che ha portato alla decisione della nomina del consigliere Antonio Lo Monaco ad assessore, poiché assolutamente non concordata con i gruppi e pertanto da considerarsi frutto di una decisione individuale del sindaco e come tale priva di alcuna valenza politica”. Da qui l’invito al sindaco “a ribadire ufficialmente che la disponibilità di Lo Monaco è a titolo puramente personale, alla luce delle competenze tecniche ed il “know out” che il consigliere possiede, elementi indispensabili per la conclusione dell’iter del Piano Aro per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in città che lo stesso ha portato avanti per delega assegnata”. Pur “senza rinnegare il percorso” fin qui portato avanti, gli autori della nota hanno tenuto a precisare che “questa nomina segna un ulteriore spartiacque nei rapporti di reciproca fiducia e collaborazione, e ritengono pertanto definitivamente conclusa questa esperienza politica”. E’ l’ultimo atto politico di una legislatura “che ci ha visto lavorare insieme, certamente con diversi “distinguo” nei rapporti reciproci, ma sempre contraddistinta per parte nostra da una lealtà ideologica e fattiva costante”.