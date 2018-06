Festeggiamenti in onore di S. Antonio, attesi in città migliaia di fedeli

Domani (mercoledì 13 giugno), solennità liturgica di S. Antonio di Padova, nella Basilica Antoniana di Messina, punto di riferimento per i devoti antoniani dell’Italia meridionale, saranno accolte migliaia di pellegrini e fedeli che giungeranno da ogni angolo della Sicilia, della Calabria, e da altre località del Sud Italia per visitare la il sacro luogo e rendere omaggio alla miracolosa statua di S. Antonio fatta realizzare e posta da S. Annibale nell’abside del suo Santuario. Le Sante Messe avranno inizio alle 7 e si susseguiranno ad ogni ora. La Basilica rimarrà aperta ininterrottamente dalle 6,30 sino alle 22. Alle 19 la Santa Messa sarà celebrata da mons. Gaetano Tripodo. Pronti diecimila panini benedetti che saranno distribuiti alle migliaia di devoti e pellegrini antoniani che giungeranno in città per sfilare dinanzi al “miracoloso S. Antonio di Messina”. Davvero una straordinaria testimonianza di fede e devozione, che meraviglia sempre di più e ci riporta alla città di Padova luogo dove si trovano le spoglie mortali del Santo. Chi visiterà la Basilica per tutta la giornata del 13 giugno potrà ricevere l’indulgenza plenaria per i propri peccati secondo le disposizioni della Chiesa. Alle 20 è in programma il concerto della banda musicale di Camaro Superiore nella Basilica. Giovedì 14 giugno alle ore 19,30 omaggio a S. Antonio con il Concerto Madrigalistico dell’Ensemble A. Corelli Antiqua di Messina. Sabato 16 giugno si svolgerà la VII edizione della Notte Bianca, la lunga notte di S. Antonio dove fede, musica, arte, cultura, esposizioni, mostre, sport e degustazioni animeranno la notte sino alle 2. L’imponente processione con il Carro trionfale di S. Antonio e le sue reliquie, avrà luogo domenica 17 giugno alle 19.30. Processione che come ogni anno attirerà nel centro città migliaia di fedeli e devoti scalzi. Infine il 24 giugno si chiuderanno i festeggiamenti alle 18 con la processione interna delle reliquie del Santo e la reposizione.