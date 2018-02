Al via le selezioni del CUS Unime per i prossimi CNU 2018

Anche per questa stagione sportiva il CUS Unime prenderà parte ai Campionati Nazionali Universitari primaverili, in programma a Campobasso dal 18 al 27 maggio prossimi. Per l’occasione il sodalizio universitario ha programmato delle giornate di selezione per comporre le squadre di calcio a 11 maschile, volley (maschile e femminile) e basket maschile che affronteranno le fasi preliminari di accesso alla settantaduesima edizione della kermesse sportiva nazionale.

Le selezioni per il calcio a 11 maschile si terranno giovedi 22 febbraio, dalle 14.00 alle 16.00, presso il nuovo campo di calcio in sintetico all’interno della cittadella sportiva universitaria. Sempre giovedi 22 febbraio, dalle 14.00 alle 15.30, si terranno le selezioni del volley femminile presso il PalaNebiolo di C.da Conca d’Oro; per il volley maschile, invece, la giornata di selezioni sarà il lunedi 19 febbraio 2018, dalle 13.00 alle 14.30, sempre presso il PalaNebiolo. Le selezioni del basket maschile, infine, si terranno martedì 20 febbraio 2018, dalle 15.00 alle 17.00, presso il PalaNebiolo.

Per poter partecipare ai Campionati Nazionali Universitari e, di conseguenza, anche alle selezioni. il Regolamento Generale della manifestazione diramato dal CUSI stabilisce che potranno gareggiare con il CUS Unime tutti gli studenti universitari, di qualsiasi nazionalità, nati tra il 1 gennaio 1990 ed il 31 dicembre 2000, regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Messina per l’Anno Accademico 2017/2018 (da dimostrare tramite presentazione di certificato o ricevuta di iscrizione) per corsi di studi quali laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I o II livello. Non potranno partecipare, invece, gli studenti Erasmus provenienti da Università straniere e gli atleti per i quali siano in coro di applicazione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali di competenza o da parte del CUSI, squalifiche a tempo o procedimenti disciplinari che comportino un divieto a partecipare ad attività agonistiche nelle date dei CNU e delle api preliminari.

Tutte le informazioni relative alla partecipazione alle selezioni sono reperibili presso il sito del CUS Unime (www.cusunime.it)