S. Teresa di Riva. Andrea Leo nuovo presidente del Corpo bandistico "Bellini"

S. TERESA. Eletto all’unanimità dal rinnovato Consiglio direttivo, il nuovo presidente dell’Associazione e Corpo bandistico “V.Bellini” di Santa Teresa di Riva. Si tratta di Andrea Leo, socio e componente dell’organico musicale, da sempre attivo e presente nell’associazione. Il giovane neo eletto succede al professore Antonino Smiroldo, in carica dal 2012 ad oggi per due mandati consecutivi. Andrea Leo, neo dottore in odontoiatria e protesi dentaria, ha da sempre manifestato la sua passione per la musica e per le tradizioni popolari. Prescelto dall’intero Corpo bandistico, Leo si è detto “onorato di poter rappresentare questa Associazione, attiva da più di trent’anni e che è una eccellenza oltre che un vanto per il nostro territorio. Ringrazio tutti i soci per la fiducia accordatami e auspico la collaborazione di tutti – ha aggiunto il neo presidente - affinché l’Associazione possa continuare a crescere e migliorarsi in tutti i suoi ambiti, in particolare quello della Scuola musicale, fiore all’occhiello della nostra realtà associativa grazie all’impegno del maestro Carmelo Garufi insieme ai suoi collaboratori, i maestri Maria Celeste Chillemi e Pio Saglimbeni. A tal proposito voglio ricordare che sono aperte le iscrizioni per chiunque voglia approcciarsi al mondo della musica o più semplicemente voglia far parte di questo bellissimo gruppo di giovani e meno giovani. Ci tengo a ringraziare il presidente uscente – ha concluso Leo - per la sua dedizione alla nostra Associazione e voglio sottolineare l’intenzione di mantenere una continuità col lavoro svolto nei sei anni precedenti dallo scorso direttivo, pur volendo rinnovare e portare avanti nuovi progetti a beneficio dell’Associazione”. Coadiuveranno l’attività del presidente i nuovi membri del Consiglio direttivo: il vice presidente Agostino Gullotta, il segretario Maria Grazia Spadaro, il tesoriere Maria Trimarchi e i consiglieri Salvatore Florio, Eugenio Garufi e Vittorio Barra. Significativo l’intervento del maestro Carmelo Garufi, il quale si è detto fiducioso della nuova gestione. Dopo il tradizionale in bocca al lupo al nuovo presidente e all’intero Consiglio direttivo, il maestro ha augurato loro un buon lavoro in vista delle tante nuove iniziative da intraprendere.