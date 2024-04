Rapina al supermercato di Contesse, arrestato 61enne

Il bottino del colpo messo a segno a settembre fruttò 1500 euro. Il presunto rapinatore inchiodato dalle telecamere

MESSINA – La Squadra mobile ha arrestato un uomo di 61 anni, gravemente indiziato per il presunto coinvolgimento in una rapina avvenuta all’interno di un supermercato situato in zona Contesse. I fatti risalgono al 25 settembre 2023, quando al numero di emergenza 112 è stata segnalata una rapina compiuta da un individuo mascherato e armato di pistola. Il rapinatore, dopo essere entrato nel supermercato, ha minacciato il cassiere con l’arma e ha ottenuto il denaro contenuto nel registratore di cassa, pari a circa 1.500 euro.

Grazie all’acquisizione delle registrazioni delle telecamere interne ed esterne al supermercato, il personale della Sezione Antirapina della Squadra Mobile ha potuto visionare le fasi della rapina e ha successivamente identificato l’uomo come il presunto autore del crimine.

Basandosi sugli elementi di responsabilità raccolti dalla Polizia, la Procura della Repubblica ha presentato una richiesta di provvedimento restrittivo al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), il quale ha condiviso il quadro probatorio presentato e ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.