S. Teresa. In strada i cestini per le deiezioni canine e la differenziata

S. TERESA. Nell’ambito degli interventi inerenti il decoro urbano, IL Comune di S. Teresa di Riva sta procedendo all’installazione di cestini per la raccolta differenziata e per le deiezioni canine. Già dalla scorsa primavera esistono le “sigarette” utilizzate per le cicche. “Avevamo ricevuto alcune segnalazioni – spiega il sindaco, Danilo Lo Giudice - anche da parte di cittadini che ci avevano richiesto tale intervento per garantire una maggiore copertura del territorio comunale. È chiaro – aggiunge il sindaco - che noi facciamo il possibile per venire incontro alle esigenze della comunità ma allo stesso tempo mi appello alla civiltà e al buon senso: evitiamo che questi cestini diventino delle pattumiere. Possono contenere delle quantità limitate e non, come talvolta accade, intere buste d’immondizia che qualche furbetto lascia come fossero cassonetti. La città è casa nostra, teniamola pulita!”.