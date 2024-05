Schlein e Conte a Portella della Ginestra: “Salario minimo e lavoro” VIDEO

Oggi i due leader a Piana degli Albanesi in occasione del primo maggio, ricordando la strage del 1947

Primo maggio a Piana degli Albanesi, nel Palermitano, nel segno del lavoro. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein e il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, si sono ritrovati oggi a Piana degli Albanesi. Hanno infatti partecipato alla manifestazione promossa dalla Cgil a Portella della Ginestra, lì dove avvenne la strage di contadini e braccianti il primo maggio 1947 ad opera della banda Giuliano (fonte Ansa).

Erano presenti i candidati dei rispettivi partiti per le Europee, Circoscrizione Isole. Tra questi, Giuseppe Antoci (M5S), capolista, di di Santo Stefano di Camastra, e la messinese Maria Flavia Timbro (Pd).

La lotta per il salario minimo

La segretaria del Pd ha pure annunciato che una delegazione del partito, assieme a M5S e Avs (Alleanza Verdi Sinistra), ha depositato una proposta di legge d’iniziativa popolare per l’introduzione del salario minimo. “Avevamo promesso di continuare a batterci per il salario minimo e per la dignità di chi lavora – si legge in una nota congiunta dei tre partiti – quei milioni di lavoratori poveri che hanno diritto ad una risposta dalla politica e dalle istituzioni. La destra questi lavoratori li ha presi in giro. Noi no”.

La legge punta a “rafforzare i contratti collettivi e stabilire che sotto i 9 euro l’ora non è lavoro ma sfruttamento – prosegue la nota – Perché di questa legge di civiltà c’è bisogno, nonostante il boicottaggio da parte del governo Meloni”. Nel frattempo, Conte ha annunciato che firmerà la proposta di referendum della Cgil per abolire il Jobs Act.

Nella foto interna Di Paola, Antoci e Conte (dalla pagina Fb di Giuseppe Antoci).

Articoli correlati