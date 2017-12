Milazzo, verso la realizzazione della consulta dello sport e dei giovani

Milazzo prova a dar voce alla cittadinanza, e lo fa con la realizzazione di due nuovi organi con funzioni consultive e propositive nei confronti del consiglio e dell'amministrazione. Della possibile realizzazione dei due nuovi enti, la consulta dello sport e la consulta dei giovani, si era già discusso la scorsa estate con l'approvazione dei regolamenti interni ad opera del consiglio comunale.

La consulta dello sport aprirà i propri spazi a tutte le associazioni presenti sul territorio, ai loro rappresentanti e ai loro membri effettivi. Per poter presentare le proprie adesioni alla giunta dei giovani, invece, sarà necessario avere un'età compresa tra i 15 e i 29 anni. Le domande di adesione potranno essere visionate presso i siti istituzionali del comune e dovranno essere presentate entro il prossimo 15 gennaio.

"Per questo risultato vorrei ringraziare l'assessore Piera Trimboli -ha dichiarato il consigliere Antonio Foti- Proprio lei, infatti, nelle ultime settimane e dopo varie mie sollecitazioni, ha stimolato gli uffici affinché partisse l’iter di riconvocazione di entrambi gli organi".

Uno strumento particolarmente importante, ha proseguito il consigliere, che si propone come principale esperimento di democrazia partecipata. "In terza Commissione e poi direttamente in consiglio -ha concluso Foti- è stato modificato il regolamento che, di fatto, non permetteva il buon funzionamento dei due organi collegiali. Ora spero in una nutrita partecipazione, in primo luogo da parte degli studenti delle scuole cittadine ma, anche, delle realtà associative locali".

Salvatore Di Trapani