Il Camaro cerca a Caltagirone il quinto risultato utile consecutivo

Match non facile quello che il Camaro ha in programma domani in casa del Caltagirone. Tante le defezioni che pesano sulla compagine neroverde che deve fare i conti con le assenze di Assenzio, Portovenero, Morabito, Rossano, Spoto, Muscarà e Pantano.

Nella lista dei diciannove convocati, diramata oggi pomeriggio dopo la rifinitura sostenuta al centro sportivo "Camarello", anche due novità assolute: prima chiamata per l'attaccante classe 2000 Alessio Emmi, già da settimane in gruppo e tesserato in settimana, e il centrocampista classe 2001 Giovanni De Marco, esterno offensivo già autore di nove reti in campionato con gli Allievi Regionali.

Nel match d'andata il Camaro si impose 2-0 al "Marullo" grazie alle reti di Mondello e Sturniolo.

L'incontro di domani pomeriggio sarà diretto da Giuseppe Pantaleo della sezione di Marsala, coadiuvato dagli assistenti Renato Celestino e Salvatore Damiano, rispettivamente delle sezioni di Palermo e di Trapani.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali youtube e facebook dell'Usd Camaro 1969; calcio d'inizio al campo sportivo "Pino Bongiorno" alle ore 15.00.

Di seguito la lista dei calciatori neroverdi convocati: Portieri: Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Fabio Campo, Alberto Cappello, Alberto Mondello, Davide Pettinato, Andrea Raffa, Francesco Sciotto; centrocampisti: Daniele Ancione, Alessandro Bonamonte, Giovanni De Marco, Angelo Falcone, Gianluca Gazzè, Francesco Munafò; attaccanti: Giuseppe Buda, Antonino Costa, Daniele D'Amico, Alessio Emmi, Marco Paludetti.