Conto l'Adrano tre punti a tavolino per il Camaro

Tra Camaro e Adrano vince il calcio non giocato. Al "Marullo" attesa vana dei neroverdi che, dopo 45, ottengono la vittoria a tavolino.

Non vedendo arrivare la formazione ospite, il direttore di gara, Andrea De Francesco della sezione di Messina, non ha potuto far altro che prendere atto dell'assenza della formazione catanese, alla quarta rinuncia stagionale.

Sarà, dunque, 3-0 d'ufficio in favore del Camaro, che si avvia così a salire a quota 53 punti. Prossimo impegno domenica 18 marzo sul campo del Paternò.