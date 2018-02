Giornata mondiale delle aree umide. Tre scuole in visita ai laghi di Ganzirri

Le aree umide svolgono un’importante funzione ecologica per la regolazione del regime delle acque e come habitat per la flora e per la fauna. Oggetto della Convenzione di Ramsar è la gran varietà di zone umide, di cui domani ricorre la giornata mondiale.

Domani, dalle 9 alle 11, con partenza dall'incrocio tra via Consolare Pompea e via Lago Grande, la scuola media di Paradiso e gli istituti superiori Verona Trento e Minutoli visiteranno i laghi di Ganzirri.

La visita potrà essere utile anche per la realizzazione di lavori e approfondimenti che gli istituti scolastici potranno presentare nel tradizionale incontro conclusivo e riassuntivo delle attività in corso e svolte per le azioni di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile promosse anche come Nodo InFEA Comunale e programmata Giornata Mondiale dell’Ambiente per il 5 giugno 2018.

Sempre domani, dalle 11.30 alle 13.30, si svolgerà col presidente della VI Circoscrizione un tavolo tecnico atto ad una ricognizione sulla possibilità di riconoscimento Ramsar per le Aree di Capo Peloro, alla luce delle normative internazionali, nazionali e regionali.