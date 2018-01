Travolto e ucciso nel tunnel di Via Don Blasco. Foto

Aveva 71 anni l'uomo travolto e ucciso da un'auto, oggi pomeriggio, nel tunnel che conduce dal viale Europa a via Don Blasco. A centrarlo è stata una Lancia Musa condotta da un giovane . E' stato proprio lui, sotto choc, a chiarmare le forze dell'Ordine e il mezzi dei soccorsi. Ma quando l'ambulanza è arrivata per la vittima, Natale Rebecchi, non c'era più niente da fare.

Il conducente ha raccontato di aver imboccato il tunner a velocità ridotta ma a causa del buio non si è avveduto affatto dell'uomo, travolgendolo e trascinandolo per qualche metro. La Polizia intervenuta ha perciò chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco e della Scientifica per verificare se per caso l'auto non avesse centrato un uomo già morto, forse un clochard.

I primi rilievi sembrano però indicare che si sia effettivamente trattato di un incidente mortale. Sul posto sono arrivati anche i parenti della vittima.

Un'inchiesta è stata avviata per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.