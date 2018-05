Alla scoperta dei cimiteri storici europei: eventi al Gran Camposanto

Da lunedì 28 sino al 3 giugno si svolgerà la “Settimana alla scoperta dei Cimiteri Storici Europei”, promossa da ASCE e dal Mibact per l’anno europeo del patrimonio culturale 2018. Una settimana di eventi alla “scoperta” dei cimiteri monumentali europei a cui partecipano numerose città attraverso iniziative volte a far conoscere a cittadini e turisti il patrimonio storico, artistico e culturale custodito nei propri cimiteri. Il Comune di Messina aderisce con un programma, organizzato dal dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico, all’interno del Cimitero Monumentale.

“Per la prima volta la città di Messina partecipa alla Settimana europea dei cimiteri monumentali europei promossa dall’ASCE, l’associazione europea alla quale il Comune di Messina ha aderito fin dal 2015 per valorizzare il Gran Camposanto. Un’iniziativa importante di respiro europeo – sottolinea l’assessore con delega ai Cimiteri, Daniele Ialacqua, – che si inserisce nel variegato programma di iniziative che in questi anni abbiamo varato per fare conoscere ulteriormente il Gran Camposanto, ai messinesi e non, promuovendo concerti, reading letterari, visite guidate, convegni. La tre giorni di eventi e visite, coordinata dal dipartimento Cimiteri, sarà anche un’ulteriore occasione per apprezzare il buon lavoro fatto in questi anni per rendere fruibile e decoroso il Gran Camposanto, uno dei più importanti cimiteri monumentali d’Europa e tra i cimiteri monumentali più artistici d’Italia”.

Il programma, coordinato dall’arch. Teresa Altamore, si avvierà lunedì 28, alle ore 9.30, con la consegna della sezione “Fanciulli” recuperata e messa in sicurezza a cura dei marmisti che operano all’interno del Cimitero monumentale, per il progetto adotta un monumento del Gran Camposanto; martedì 29, alle 9.30, lezione dal vivo agli studenti del Liceo artistico Renato Guttuso di Milazzo, sulle procedure tecniche di restauro lapideo, a cura di Salvatore Mangano di Alma Restauri, cui seguirà, alle 11.30, la visita nei cantieri di restauro delle cappelle storiche. Venerdì 1 giugno, “L’eredità del Canova a Messina” visita guidata a cura del prof. Dario De Pasquale.