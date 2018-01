Viale S.Martino. Rubano vestiti per 5mila euro: preso 31enne, complice in fuga

Hanno rubato merce per un valore di 5mila euro, soprattutto capi di abbigliamento delle più note marche, in un noto negozio di viale San Martino, poi sono scappati. Sabato pomeriggio i carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato in flagranza un cittadino georgiano di 31 anni, per furto aggravato. Ricevuta la segnalazione del furto in corso all’interno dell’esercizio commerciale, i carabinieri hanno inseguito ladri i quali, nel frattempo, si erano dati alla fuga.

L’inseguimento, a piedi lungo le principali vie del centro cittadino (Viale San Martino, Via dei Mille, Piazza Cairoli), si è concluso dopo qualche minuto, quando i militari sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei ladri e a recuperare l’intera refurtiva, restituita al titolare dell'esercizio commerciale. Il complice, invece, è riuscito a scappare, ma è stato ugualmente identificato dai militari dell’Arma.

Il 31enne è stato rinchiuso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, all’interno delle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Messina Gazzi, in attesa del rito direttissimo, mentre il secondo è stato denunciato in stato di libertà. Al termine del rito direttissimo, tenutosi nel primo pomeriggio di lunedì, il 31enne è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa.