Messina. Domenica al Palacultura l’omaggio a Boccherini

Sul palcoscenico saliranno Alessandro Carere (flauto) e Domenico Carere (chitarra) insieme al Quartetto d’archi del Teatro Cilea di Reggio Calabria

MESSINA – Domenica 28 aprile alle 18:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto dal titolo «Omaggio a Boccherini». Sul palcoscenico saliranno Alessandro Carere (flauto) e Domenico Carere (chitarra) insieme al Quartetto d’archi del Teatro Cilea di Reggio Calabria formato da Pasquale Faucitano (violino), Paolo Noschese (violino), Maria Immacolata Praticò (viola) e Pierluigi Marotta (violoncello). In programma pagine di Luigi Boccherini.

Il programma monografico che Alessandro e Domenico Carere presentano alla Filarmonica Laudamo con il Quartetto d’archi del Teatro Cilea di Reggio Calabria è dedicato a Luigi Boccherini e include una selezione delle più belle pagine cameristiche del compositore lucchese. Alessandro Carere si è diplomato in flauto a soli sedici anni con il massimo dei voti al Conservatorio di Reggio Calabria. Ha poi seguito corsi di perfezionamento con illustri maestri e con le prime parti del Teatro alla Scala. Giovanissimo si è imposto sulla scena musicale vincendo decine di concorsi nazionali e internazionali ed esibendosi da solista con note orchestre. Ha all’attivo una bella discografia e la pubblicazione di testi didattici. Insegna al Conservatorio di Trapani e all’Accademia Flautistica di Reggio Calabria, di cui è anche direttore artistico.

Domenico Carere si è diplomato in chitarra classica al Conservatorio S. Cecilia di Roma e ha iniziato subito una intensa vita artistica che spazia dalla didattica al concertismo, dalla divulgazione al coaching. Dal 2020, dopo aver conseguito il diploma con il massimo dei voti presso il prestigioso London College of Music, è entrato a far parte del Registry of Guitars Tutor, la più grande organizzazione mondiale di insegnanti di chitarra. Suona una chitarra Vincenzo De Bonis del 1985 ed una chitarra Lâg HyVibe CHV30E.

La 103° stagione concertistica della Filarmonica Laudamo proseguirà domenica 5 maggio con la Brass Youth Jazz Orchestra diretta da Domenico Riina.