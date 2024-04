Messina. In memoria di Franz Riccobono

Sabato 27 aprile una giornata di studi dedicata all'intellettuale innamorato della sua città e delle tradizioni storiche siciliane

MESSINA – Sabato 27 aprile, alle ore 10, presso la Chiesa della SS. Annunziata dei Catalani di Messina, si terrà la seconda Giornata di strudi in memoria di Franz Riccobono in occasione del suo 81° compleanno.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” in collaborazione con la Nobile Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani.

Il programma prevede l’apertura dei lavori a cura di Franco Tumeo, Governatore dell’Arciconfraternita dei Catalani, di Luigi Montalbano, Presidente degli Amici del Museo, e di Marco Grassi, Consigliere Nazionale della FIDAM – Federazione Italiana degli Amici dei Musei.

I lavori continueranno con la moderazione dello storico e giornalista Daniele Ferrara e relazioneranno: il noto fumettista Lelio Bonaccorso, il dottore di ricerca in Scienze Politiche Domenico Mazza, l’etnomusicologo Mario Sarica e il docente universitario Daniele Tranchida.

Ricordano gli organizzatori: “Franz Riccobono è stato uno dei maggiori conoscitori del territorio siciliano approfondendo negli anni i vari aspetti culturali, storici e tradizionali. Autore di più di cento pubblicazioni di carattere scientifico, i suoi interessi hanno spaziato dal collezionismo all’archeologia, dalle tradizioni popolari alla mitologia, dalla cartografia alla militaria, dalla genealogia all’araldica”.

