Mistretta, incendio in appartamento. I vigili del fuoco salvano una 77enne

L'allarme è scattato intorno alle 7.45. Un incendio si è sviluppato in due locali al primo piano di un palazzo in via Umberto I, a Mistretta. Sul posto i vigili del fuoco, con la squadra del Distaccamento volontario di Santo Stefano di Camastra e la squadra del Distaccamento permanente di Sant'Agata Militello.

I dieci vigili del fuoco hanno prontamente domato l’incendio, evitando la propagazione ad altre aree limitrofe e traendo in salvo la proprietaria di 77 anni, che giaceva in stato confusionale nella camera da letto. La signora è stata consegnata al personale del 118 per il trasporto al vicino ospedale.

In una stanza invasa dal fumo dell’incendio, è stato salvato anche un cane di grossa taglia. L’irraggiamento termico, sviluppatosi durante l’incendio, ha provocato numerosi danni da fumo danneggiando l’impianto elettrico. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle ore 13.