S. Teresa di Riva. Svincolo Val d’Agrò, firmato il protocollo d'intesa

S. TERESA. È stato siglato questa mattina il protocollo d’intesa finalizzato alla delega per la pianificazione, la progettazione, l’approvazione e la realizzazione dello svincolo Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva, alla presenza del commissario straordinario Francesco Calanna, del sindaco del Comune di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice e del direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane, l’ingegnere Salvatore Pirrone. L’opera risulta inserita all’interno del Masterplan per un importo di 12 milioni di euro e tramite questo protocollo sarà possibile procedere adesso alle fase successive al fine di arrivare pronti ad avere l’aggiudicatario entro il 31 dicembre 2019, come richiesto all’interno dello stesso masterplan per la città metropolitana di Messina. “Si tratta di un passaggio importante - dichiara il sindaco Danilo Lo Giudice - che ci consentirà definitivamente di poter procedere alle fasi successive quanto mai necessarie al fine di poter vedere l’opera realizzata.Desidero ringraziare l’assessore regionale Marco Falcone che insieme all’on. Cateno De Luca hanno seguito tutte le fasi insieme ai soggetti interessati, segno che quando si lavora in sinergia per il territorio, puntando tutti nella stessa direzione, si riesce realmente ad essere concreti e funzionali per come la gente ci chiede, nell’ottica della leale collaborazione tra le istituzioni. Oggi – prosegue Lo Giudice -possiamo dire che ci sono tutte le condizioni per poter realizzare quest’opera così importante che ci consentirà finalmente di migliorare il nostro territorio non solo in termini di viabilità alla soprattutto in termini di sicurezza”.