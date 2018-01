Seguenza senza linguistico? Gli studenti: "Un danno grave per tutti"

L’indirizzo del Liceo Linguistico appartenente allo scientifico “Seguenza” potrebbe essere ceduto al classico “Maurolico”. La proposta, secondo il comitato studentesco del Seguenza, potrebbe avere delle conseguenze gravissime: "Prima su tutte si interromperebbe la continuità didattica nel nostro percorso scolastico, poiché la vostra soluzione comporterebbe un cambio di docenti. Docenti con i quali la maggior parte di noi si identifica e ha stabilito un rapporto di reciproca stima e fiducia, e ciò comporterebbe un salto nel vuoto per tutti noi; un’altra grande difficoltà che emergerebbe sarebbe la profonda differenza di formazione e di metodi di insegnamento tra una didattica prettamente umanistico-classica ed una tecnico-scientifica, persino nelle medesime discipline (latino, matematica); noi studenti, caratterizzati da un forte senso di appartenenza alla nostra istituzione scolastica, verremmo costretti, contro il nostro volere, ad appartenere ad un istituto che non abbiamo scelto; la soluzione prospettata, infine, comporterebbe ricadute negative non indifferenti a 18 docenti, a 9 figure tra il personale Ata ed alle rispettive famiglie, in quanto costoro, dopo anni di sacrifici, rischierebbero di ritrovarsi in posizione di soprannumerari e di ritornare a lavorare in provincia come agli inizi della propria carriera".

Insieme alle perplessità elencate, un'altra domanda: "Siete sicuri che il Liceo Maurolico abbia a disposizione le aule necessarie per ospitare 350 alunni, dal momento che nel recentissimo passato questa disponibilità è stata negata proprio al nostro Liceo ? O forse c’è qualcosa di più grande che noi “umili” studenti non possiamo nè capire, nè sapere, ma solo supporre? Sarebbe come togliere dei figli (alunni, professori e personale) dalla propria famiglia, il nostro Istituto “Giuseppe Seguenza” snaturandone l’ identità".