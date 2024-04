Parcheggi a Paradiso, Contemplazione e Pace: ancora tutto fermo VIDEO

I lavori non sono ancora partiti ma Basile è fiducioso: “Per l’estate saranno pronti”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si dice fiducioso il sindaco di Messina Federico Basile. Eppure nei parcheggi della Litoranea non è stato toccato nemmeno un filo d’erba. Non c’è traccia di lavori per il ripristino delle aree di sosta di Paradiso, Contemplazione e Pace, chiuse ormai da più di due anni. L’estate si avvicina e la preoccupazione di residenti e commercianti della zona aumenta. Fare a meno di quei parcheggi nella scorsa stagione estiva è stata tosta per chi vive o lavora sulla via Consolare Pompea. Secondo il primo cittadino, però, non c’è da preoccuparsi e il tempo per concludere i lavori e riaprire i parcheggi alla città ci sarebbe.

Basile: “Riavviate interlocuzioni con la Regione”

L’iter burocratico si è fermato dopo l’arresto del commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce. Le tre aree di parcheggio, infatti, erano in mano alla struttura commissariale e il Comune di Messina non poteva intervenire per ripristinarle. Ora le interlocuzioni con gli uffici della Regione Siciliana sono state riavviate e ci sono buone speranze per l’avvio imminente dei lavori.

Ripristino parziale e non intervento definitivo

E’ bene ricordare che si tratta comunque solo di un ripristino parziale della pavimentazione, la riqualificazione totale di parcheggi e pista ciclabile avverrà in una fase successiva con l’avvio del progetto redatto dalla Città metropolitana di Messina.