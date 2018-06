Bassani, De Gasperi e Moro. Oltre 500mila studenti impegnati nella prima prova

Sono 509.307 gli studenti che oggi saranno impegnati nella prima prova degli esami di maturità. Come di consueto si tratterà dell'elaborazione di un componimento in lingua italiana, le cui tracce sono state comunicate ufficialmente alle 8.35 tramite la pubblicazione del codice del Miur necessario ad accedere ai plichi informatici.

La chiave comunicata dal Miur è 22T3L HC2RU 482HH GU3VA M976Q. L'utilizzo di plichi informatici, con relativa password d'accesso, è un'accortezza studiata appositamente per mantenere segrete le tracce dei temi sino alla mattina dell'inizio effettivo degli esami. Una fonte di sicurezza nata dalla necessità di sventare ogni forma di frode.

Sei le ore a disposizione per il completamento in lingua italiana. Le tracce proposte spaziano da Giorgio Bassani, con il brano "Il Giardino dei Finzi Contini" a Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico che è incentrato sulla cooperazione internazionale. Il tema artistico, invece, si concentrerà sui "volti della solitudine" partendo da una poesia di Alda Merini.

I saggi brevi si concentreranno, invece, sul tema delle masse e della propaganda per il carattere storico-politico, sul tema dell'immaginazione come capacità e talento per il carattere socio-economico, sul tema della solitudine per il carattere artistico-letterario e sulla clonazione e la questione bioetico per il carattere tecnico-scientifico.

Ai microfoni di RaiRadio1 il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha voluto fare il proprio augurio agli studenti impegnati, raccomandando di "non cedere all'ansia e vivere al meglio quest'esperienza, mettendo a frutto le proprie capacità per dare il meglio".

Da una prima stima del Miur, quest'anno, il tasso di ammissione è stato del 96,01% con 492.698 studenti interni. Domani si svolgerà la seconda prova, con orario d'inizio stabilito sempre per le 8.30 mentre per il 25 giugno è fissata la terza prova.

Salvatore Di Trapani