Arriva l'ultima ondata di maltempo del 2017, migliora la notte di Capodanno

Dopo averci regalato un Natale all’insegna del bel tempo e del clima mite nelle ore centrali del giorno l’anticiclone delle Azzorre comincia a battere in ritirata, causa l’affondo dall’Atlantico settentrionale di una intensa ondulazione ciclonica che a partire dal pomeriggio odierno favorirà l’isolamento di un profondo vortice depressionario sul Golfo di Genova. L’isolamento di questo vortice di bassa pressione sul mar Ligure darà origine all’ultima ondata di maltempo di questo 2017. Il rapido tracollo della pressione barometrica, atteso nel pomeriggio, favorirà anche l’attivazione di intensi venti di ostro e libeccio che si prepareranno a sferzare la Sicilia e la Calabria, incanalandosi all’interno dello Stretto di Messina sotto forma di sostenuti venti da Sud che in serata potranno superare punte di ben 60 km/h, specialmente lungo l’imboccatura nord dello Stretto di Messina. Al mattino il tempo sarà ancora buono, con ampie porzioni di sereno e larghi squarci di sole. Ma dalla seconda parte della giornata si assisterà ad un rapido incremento della copertura nuvolosa che tenderà a divenire particolarmente compatta in serata, tanto da dare origine a qualche precipitazione sparsa, per lo più di debole intensità. Le temperature sono previste stazionarie, con massime sui +16°C, e minime in salita sui +14°C a causa della sostenuta ventilazione meridionale. Attenzione ai mari che da poco mossi tenderanno a divenire rapidamente mossi, fino a molto mossi in serata. Il Tirreno a largo delle Eolie diverrà agitato, con onde di “mare vivo” alte anche più di 3.0 metri che si dirigeranno verso le coste calabresi.

La giornata di domani, giovedì 28 dicembre, sarà caratterizzata da tempo instabile e inaffidabile, anche se al mattino probabilmente sul messinese avremo una breve tregua, con qualche schiarita e occhiata di sole, specialmente fra lo Stretto di Messina e la nostra costa ionica. Ma fra la tarda mattinata, il pomeriggio e la serata, con la rotazione delle correnti da Ovest, il messinese sarà attraversato dal cuore freddo della circolazione depressionaria che dispenserà delle piogge e dei rovesci a carattere sparso che bagneranno soprattutto le località della costa tirrenica e l’area dello Stretto di Messina, con precipitazioni intermittenti alternate a pause asciutte più o meno lunghe. Sarà più bassa la probabilità di piogge sull’area ionica, da Capo Alì a Giardini Naxos, dove prevarranno maggiori spazi soleggiati. In serata l’afflusso di aria più fredda in quota determinerà lo sviluppo di qualche isolato temporale sul basso Tirreno che potrebbe puntare il milazzese e la parte nord dello Stretto di Messina in nottata. Temperature attese in diminuzione, con la massima che non supererà i +13°C, +10°C la minima in città. I venti tenderanno a ruotare da O-SO e Ovest, soffiando intensi sul Tirreno, dove si potranno toccare punte di oltre 60-70 km/h sulle Eolie. Nello Stretto e lungo le coste ioniche la ventilazione risulterà debole, ma nel corso della giornata potranno subentrare delle intense raffiche di caduta dai Peloritani, piuttosto isolate. Mari da mossi ad agitato il Tirreno per onde alte più di 3 metri, con direzione media di provenienza da Ovest. Le avverse condizioni meteo/marine impediranno i regolari collegamenti marittimi con le Eolie.

Venerdì 29 dicembre ancora instabilità, con piogge e rovesci sparsi ad intermittenza sulle coste del messinese tirrenico e nello Stretto di Messina, dove peraltro si potrebbero registrare anche buoni accumuli pluviometrici, anche sui 40-50 mm. Queste precipitazioni intermittenti, un classico di dicembre per il clima messinese (ricordiamo che la fascia tirrenica messinese è una delle più piovose in Italia), dovrebbero attenuarsi non prima di sera, allorquando il vortice depressionario si sarà allontanato verso la Grecia, favorendo l’ingresso in quota di correnti più fredde ma anche più secche da Nord che tenderanno pian piano a stabilizzare la colonna d’aria. Le temperature sono previste in ulteriore lieve calo, con massime di +12°C e minime che nelle ore notturne potranno scendere sui +9°C. La ventilazione tenderà a ruotare da NO, spirando ancora piuttosto sostenuta, con raffiche fino a 50 km/h nei punti più esposti della costa tirrenica e in riva allo Stretto. Il Tirreno da agitato diverrà molto mosso, con onde di scaduta dal pomeriggio su tutto il litorale. Poco mossi lo Stretto e lo Ionio sottocosta.

Da sabato 30 dicembre il tempo andrà gradualmente a migliorare anche se al mattino resisterà ancora dell’instabilità sulle coste tirreniche, dove non si potranno escludere dei brevi e fugaci piovaschi, in rapido diradamento. Il rialzo della pressione atmosferica e l’avvento di masse d’aria moderatamente fredde e più secche in quota enfatizzeranno il miglioramento che proseguirà anche per il giorno di San Silvestro che sullo Stretto dovrebbe trascorrere all’insegna di cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, in un contesto climatico un pò freddo.

Daniele Ingemi