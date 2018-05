Un fine settimana dal sapore quasi estivo

Mandata in archivio la breve fase di instabilità che ha caratterizzato la parte centrale della settimana finalmente nel weekend si riaffaccia un promontorio anticiclonico, di matrice africana sub-tropicale, che contribuirà a stabilizzare la colonna d’aria, regalando delle giornate dal tempo stabile e soleggiato, dal sapore quasi estivo. Ma l’elemento saliente di questo fine settimana sarà rappresentato proprio dal progressivo rialzo delle temperature che in città potranno toccare picchi di oltre +25°C +26°C all’ombra, mentre in provincia potremo registrare punte superiori ai +27°C +28°C all’ombra. Specialmente nelle aree più interne e all’interno delle principali vallate, riparate dal soffio delle tradizionali brezze marine. Va specificato che tutta l’area della Sicilia orientale e il messinese verranno interessati dal bordo orientale di questo promontorio anticiclonico di matrice africana, ossia quello discendente, all’interno del quale si celano i deboli venti settentrionali. Il grosso del caldo, più ad ovest, invece andrà ad interessare parte della Spagna, il sud della Francia e la Sardegna, dove i termometri varcheranno i +30°C +32°C senza problemi.

Quella di domani, sabato 26 maggio, sarà la classica giornata dal tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli poco nuvolosi e ampissimi spazi di sereno su tutto il territorio messinese. Durante le ore pomeridiane qualche addensamento si potrà sviluppare sui rilievi dell’entroterra, fra Nebrodi e Peloritani, senza causare fenomeni di sorta. A causa del maggior soleggiamento e dell’aria secca le temperature subiranno un aumento nelle massime, con possibili punte di +25°C in città e +26°C +27°C in provincia. I venti continueranno a soffiare deboli dai quadranti settentrionali, presentando qualche locale rinforzo da Nord e N-NE solo dentro lo Stretto di Messina e lungo la sua imboccatura sud. Mari poco mossi, con maggiori increspature nella parte centrale e meridionale dello Stretto, per piccole onde corte di deriva dirette verso lo Ionio.

Domenica 27 maggio prevalenza del bel tempo e del sole un po' su tutto il territorio, anche se locali infiltrazioni di umidità potranno determinare qualche annuvolamento sulla parte nord dello Stretto. Il sole dovrebbe farla da padrone per l’intero arco del giorno, consentendo ai termometri di guadagnare qualche grado in più rispetto alla giornata precedente, un po' più ventosa. Nel capoluogo si potranno lambire picchi di oltre +25°C +26°C all’ombra, mentre in provincia potremo registrare punte superiori ai +27°C +28°C all’ombra. Venti deboli o molto deboli settentrionali, con ampie calme sul Tirreno e nello Ionio, dove i mari appariranno quasi calmi o calmi.

Anche la giornata di lunedì 28 maggio al mattino vedrà prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con ampissimi spazi soleggiati, almeno fino alle prime ore del pomeriggio, quando è atteso un lento ma graduale incremento della copertura nuvolosa da ovest, che dalle coste tirreniche si estenderà entro la serata anche allo Stretto di Messina. Temperature di poco sopra le medie del periodo, con massime sui +25°C +26°C. I venti invece continueranno a spirare deboli o molto deboli, tendendo a ruotare dai quadranti meridionali nello Stretto.

Daniele Ingemi