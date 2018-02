Un weekend di nubi stratiformi, domenica arriva qualche pioggia

L’ondata di freddo che giovedì ha riportato la neve fino a bassa quota sui nostri rilievi, con accumuli davvero consistenti sul versante nord dei Nebrodi, un po' meno sui Peloritani che comunque si sono imbiancati (appena 5 cm di neve ben compressa e ghiacciata a Dinnamare) dai 900 metri in su, si è conclusa. Il vortice depressionario responsabile delle nevicate e delle piogge degli ultimi giorni si è allontanato verso le coste egiziane, favorendo al contempo un rientro sul Mediterraneo del promontorio anticiclonico azzorriano, che oltre a rialzare la pressione atmosferica, contribuirà a mantenere il tempo stabile e soleggiato, in attesa di un nuovo peggioramento atteso dalla seconda parte della giornata domenicale. Si tratterà di un peggioramento molto blando in realtà che solo nella giornata domenicale potrà produrre qualche precipitazione, maggiormente probabile sul versante ionico della provincia.

La giornata di oggi, sabato 17 febbraio, sarà caratterizzata al mattino da ampi spazi soleggiati che andranno via via a ridursi, per la risalita da sud-ovest di velature e nubi medio-alte che diverranno sempre più compatte e diffuse dal pomeriggio/sera. Si tratterà di un tappeto di nubi medio-alte stratiformi (altostrati, altocumuli) che saliranno dal nord-africa e riusciranno a coprire la volta celeste, senza apportare fenomeni precipitativi degni di nota. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime sui +15°C e minime sui +12°C. Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari da quasi calmi, come il Tirreno sottocosta, a poco mossi lo Stretto di Messina e lo Ionio.

Quella di domani, domenica 18 febbraio, sarà una giornata dal sapore uggioso, con prevalenza di cieli molto nuvolosi o coperti già dalla mattinata. Fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio si potrebbero verificare delle piogge, generalmente di debole intensità, che cominceranno a bagnare l’intero territorio a macchia di leopardo, ad iniziare dalla costa ionica e poi anche sullo Stretto. La ventilazione spirerà molto debole dai quadranti meridionali. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Questa fase di instabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi e elevata umidità, si protrarrà fino alla giornata di lunedì 19 febbraio, giornata caratterizzata da tante nubi ma pochi fenomeni, per lo più sparsi e disorganizzati. Dal punto di vista termico non sono attese variazioni di rilievo, almeno fino alla giornata di martedì 20, quando è previsto l’ingresso di aria un po' più fredda, e la rotazione dei venti da O-NO e NO, che farà calare le temperature di qualche grado.

Daniele Ingemi