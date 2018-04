L'opposizione compatta ribadisce: "Sulle tariffe solo bugie"

Si presentano in 13 e sono gli stessi che hanno bocciato in aula, per due volte, prima il piano finanziario e poi il piano tariffe Tari.

Mancano ancora una volta i due consiglieri di Forza Italia, Andaloro e Maimone, assenti anche nell'ultima seduta. Una conferenza stampa quella di stamattina, convocata con urgenza, dopo l'uscita del video su Facebook in cui il Sindaco Formica rispondeva alla bocciatura della sua proposta tariffaria.

Un video che ha evidentemente fatto infuriare l'opposizione. A parlare durante la conferenza sono stati soprattutto i consiglieri Pippo Midili, Antonio Foti e Simone Magistri. Alesci è invece arrivato solo in chiusura.

Il gruppo compatto ribadisce che sui numeri il Sindaco si sbaglia e che il risparmio è solo apparente perché in primis, parametrato su una popolazione da cui sono "spariti" 1595 nuclei familiari e, secondo fattore, non tiene conto del costo a ribasso della gara d'appalto per la gestione dei rifiuti. "Se c'è un ribasso il servizio costa meno e quindi il risparmio dovrebbe essere di più". I conti non tornano.

"Tentativi maldestri - ripete Midili - di nascondere i veri conti tariffari." Secondo l'opposizione non si tratterebbe di mero errore di calcolo in parte giustificabile ma di "incapacità politica dell'amministrazione".

Sullo scontro la maggioranza resta ferma, difendendo il Sindaco e i "presunti" risparmi che sarebbero stati realizzati per tramite del nuovo piano che però è stato poi bocciato.

Il consigliere Foti ha ribadito che in prima commissione se ne era parlato già prima che il piano arrivasse in aula per essere votato e che alcune osservazioni erano state poste ma messe di lato.

Nessun agguato quindi, quello della bocciatura. Persino sui numeri non si riesce a trovare una lettura univoca, nel frattempo i disagi per il porta a porta non sono diminuiti così come le polemiche in vista della discussione della mozione di sfiducia.