Latte e formaggi mal conservati in un'azienda zootecnica. Denunciato un 29enne

Una denuncia per distruzione e deturpamento di bellezze naturali e deposito incontrollato di rifiuti, multe per la mancata rintracciabilità degli alimenti e per il loro cattivo stato di conservazione. I carabinieri di Mistretta hanno denunciato un 29enne, rappresentante legale di un'azienda zootecnica che produce e vende prodotti lattiero-caseari, perché ha realizzato un deposito abusivo di 500 metri quadri di deiezioni animali, poi smaltite nell'adiacente vallata che ha vincolo paesaggistico. Sequestrati inoltre sei quintali di prodotti lattiero-caseari per la mancata rintracciabilità ed altri sei quintali poiché tenuti in cattivo stato di conservazione.