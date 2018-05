Herlings vola in Lettonia. Cairoli solo secondo

Nel motocross mondiale targato MXGP la fortuna sorrde ad Herlings il cui momento magico continua anche il Lettonia, settima tappa mondiale in calendario. Per tony Cairoli invece prosegue il momento no. Il siciliano, nove volte iridato, è ancora alle prese con la sfortuna poichè, un doppiato, il cui contatto era inevitabile, gli ha fatto perdere terreno facendo sì che Herling prendesse qual giusto margine utile per la vittoria.

A chiudere il podio ecco trovare Paulin, quarto in gara uno e terzo in gara due. Seguono poi Clement Desalle, Tim Gajser e Jeremy Van Horebeek in lenta ripresa dal suo infortunio di inizio stagione. Dopo questa tappa sono 29 in campionato, i punti a vantaggio di Herlings che lo separano dal compagno di squadra. Prossima tappa domenica a Teutschenthal.

Il tracciato tedesco lo scorso anno vide trionfare Cairoli anche se arrivò a pari punti proprio con Herlings. Fu l'ottantesimo Gran Premio in carriera vinto dal siciliano. Terzo fu Paulin ma quest'anno, come già abbiamo visto, i pronostici sono fatti per essere ribaltati e il momento positivo dell'olandese KTM lo dà per favorito che quindi potrebbe sfatre il mito del tracciato tedesco come terreno di caccia prediletto da Cairoli.

Sarà un percoso tecnico dove la pòrima staccata è difficile da vedere per via di una compressione del terreno. Occhio al rettilineo opposto a quello princpale dove il vento e gli scalini, potrebbero riservare non poche soprese. Parola quindi domenica nuovamete alle moto sperando semprein un Tony formato iridato.