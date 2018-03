MXGP. Domenica al via il Mondiale e occhi puntati su Cairoli

Il mondiale di motocross ricomincia è Cairoli è pronto per entrare definitivamente nella leggenda. Punta infatti al suo decimo titolo iridato, eguagliando il record di un altro grande, Everts.

Jeffrey Herlings, già 3 volte campione del mondo nella MX2, cercherà di contrastare il dominio del pattese che, lo scorso mese, ha dominato gli Internazionali d'Italia. A 32 anni e con un contratto che lo lega alla KTM fino al 2020, la vittoria dell'iride da parte del siciliano sarebbe da impresa.

Tim Gajser, Cole Seely, Jordi Tixier e Anton Gole non saranno presenti, causa problemi fisici, alla prima tappa di motomondiale che domenica prenderà il via dall'Argentina. Dopo questa tappa, il campionato si sposterà in Spagna e poi in altre 14 nazioni

l'Italia sarà protagonista in tre occasioni: : l’8 aprile a Pietramurata (TN), il 17 giugno a Ottobiano (PV) e il 30 settembre a Imola (BO) per la tappa conclusiva.