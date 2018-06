La MXGP fa tappa in Inghilterrà. Sarà ancora Herlings contro Cairoli

Si correrrà domani in Gran Bretagna la nona prova del mondiale motocross MXGP. Si torna sulla pista di Matterley Basin, che lo scorso anno ospitò la prova del Gran Premio delle Nazioni vinto da omain Febvre, Gautier Paulin e Christophe Charlier. Occhi puntati, ancora una volta, sul duo KTM Herlings - Cairoli con quest'ultimo che si ritrova a 48 punti di distanza dal leader.

Per il nove volte campione del mondo la parola d'ordine è riscatto, dimenticando quanto successo a Teutschenthal (dove ha raccolto un sesto e un quinto posto). Occhio anche a Romain Febvre (Campione del Mondo 2015), Tim Gajser (Campione del Mondo 2016), Clement Desalle (vincitore del GP di Gran Bretagna nel 2013). In gara ci saranno anche Max Anstie e Tommy Searle, protagonisti finora di una stagione difficile ma padroni di casa.

Per quanto concerne Tony Cairoli, nella giornata di mercoledì sarà protagonista di un test su una vera monoposto di Formula 1, firmata Red Bull. Il pattese infatti, oltre che sul fango, in questi giorni è stato protagonista di vari test al simulatore per provare e valutare i rischi del circuito "Red Bull Ring". Cairoli, da parte sua, vanta comunque già una buona esperienza sulle quattro ruote, dato che in passato si è cimentato spesso con le auto da rally, partecipando più volte al Monza Rally Show, al Memorial Bettega del Motor Show di Bologna e al Rallylegend, che vinse nel 2015.