MXGP. In Russia Cairoli chiude al terzo posto

Riserva ancora sorprese il motocross internazionale targato MXGP. In Russia è Desalle a fare sua la manifestazione. Sul secondo gradino del podio ecco trovare Herlings e poi Cairoli. Il nove volte campione del mondo, dopo questo risultato, si trova staccato di 23 punti dal compagno di squadra. Prossimo Gran Premio il 13 maggio a Kegums, in Lettonia.

Gara 1 caratterizzata al via al duello Caioli - Herlings. I due lottano fianco a fianco ed è bravo Desalle a passare i due litiganti imponendo un ritmo elevato alla sua Kawasaki. Il nove volte campione del mondo, nel finale, ha provato la rimonta ma non c'è stato nulla da fare così come per Herlings, terzo, ad un secondo dal pattese.

In gara 2 Herlings vola, ottenendo l'ottavo successo in dodici gare. Male Cairoli che non solo è partito male, ma è stato anche vittima di una caduta nel tentativo di chiudere il gap con Tim Gajser e resistere all’incalzare di Roman Febvre. Il siciliano in un solo colpo ha così perso nove punti.

In campionato sono 23 adesso i punti di vantaggio di Herlings dal compagno di squadra. Prossima tappa il 13 maggio in Lettonia. Lo scorso anno si registrò nella classe regina del motocross internazionle la vittoria proprio di Herling. Cairoli arrivò secondo ma la speranza del pubblico siciliano e non solo è che il pattese possa superare questo momento di difficoltà.

Il campionato è ancora lungo e ancora può succedere di tutto.