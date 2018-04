Jessica Miuccio, portacolori della New Turbomark, pronta per la Targa Florio

Sarà una settimana intensa quella che attende la scuderia New Turbomark: il sodalizio della famiglia Zagami torna ad essere protagonista sulle strade della Sicilia in occasione del Rally Targa Florio. Jessica Miuccio infatti, sarà il “volto rosa” della scuderia che sfiderà gli avversari a bordo di una Renault Clio Rs Light di classe N3.



Giovane, bella e anche veloce, la Miuccio ha tutti ingredienti che fanno ben sperare i vertici del gruppo sportivo messinese che ha iniziato a fare il tifo già durante il 23esimo slalom di Torregrotta-Roccavaldina, competizione valevole come primo appuntamento del tricolore della specialità andata di scena ieri. “Lo slalom di Torregrotta - afferma la portacolori del team New Turbomark - mi è servito per migliorare il feeling con la vettura, una Clio di mia proprietà gestita in gara dalla Ferrara Motors che sarà la stessa che utilizzerò tra una settimana nel Targa Florio”.



Con numerose gare all’attivo in veste di navigatore, la Miuccio esordirà in un rally nel ruolo di pilotessa e Targa Florio sarà affiancata dall’esperto Antonino Cannavò.