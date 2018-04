La scuderia Nebrosport regina delle proprie strade

Ennesima prova da incorniciare per la scuderia Nebrosport, regina, nel fine settimana delle proprie strade in occasione della 19esima edizione Rally dei Nebrodi. Ben quattro i podi arrivati e, nonostante qualche episodio sfortunato, il bilancio è più che positivo.

Giuseppe Leonte e Francesco Vercelli confermano il trend positivo della scorsa stagione, tagliano il traguardo con la vittoria di classe N2 insieme all’inseparabile Peugeot 106, classificandosi al secondo posto di gruppo N e sesto della classifica generale, piazzandosi così in top ten. Gara positiva anche per il giovane equipaggio composto da Pierpaolo Pintaudi e Ivana Manfrè. Il duo, si è reso protagonista di una bella rimonta in classifica che ha condotto la loro Peugeot 106 al quarto posto di classe N2 e 14esimo assoluto.



Nella classe A5 si registra il trionfo dell’esperto Antonio Monastra, che insieme all’amico Roberto Adriano è riuscito dominare la Peugeot 106 Rally che nella generale ha fatto registrare il 17esimo tempo. Ottimo risultato anche quello colto dal driver Antonello Foti che, coadiuvato da Salvino Lo Cascio, strappa un doppio primato sia di classe RS1.6 che di gruppo Racing Start.



Amaro epilogo invece per il driver Gianluca Ferraro e per il suo navigatore Gaetano Caputo, costretti ad arrendersi alla dea bendata nel corso della terza prova. A causa di un problema elettrico, infatti, la loro Ford Fiesta R5 ha dovuto alzare bandiera bianca, proprio quando si trovava al secondo posto di classe e quarto assoluto.



Gli organizzatori della kermesse tengono a sottolineare che “la competizione svoltasi sulle strade di casa di un rally dal nome blasonato a livello regionale, ha contribuito a galvanizzare gli equipaggi a dar del proprio meglio di fronte al proprio pubblico, contribuendo così alla buonissima riuscita dei vari piazzamenti ottenuti su quelle che è giusto ricordare sono tra le prove speciali più selettive a livello tecnico tra le varie strade della Sicilia.



Sull’onda emotiva - continuano - positiva generata dalla gara di casa, la Nebrosport coi suoi equipaggi rinnova fin da ora l’appuntamento agonistico alla prossima competizione in calendario con tanta voglia di migliorare ulteriormente le prestazioni offerte con la ferma intenzione di regalare ulteriori giornate di sport e passione al sempre caloroso e affettuoso pubblico seguente le gesta dei propri portacolori”.