Carroattrezzi e rimozione auto, si cambia.L'ex Gasometro diventa un parcheggio

L’obiettivo è uno: riorganizzare totalmente e rendere efficiente il servizio di rimozione dei mezzi, mediante i carroattrezzi comunali, che costituiscono intralcio alla circolazione. Finalmente si cambia rotta su questo fronte, dopo tanti disagi vissuti dai cittadini e un’oggettiva organizzazione del lavoro che ha creato lentezze e costi extra anche per il Comune. La novità principale è che il deposito delle auto rimosse dal carroattrezzi non sarà più nella grande area dell’ex Gasometro sul viale della Libertà. In pratica fino ad ora era quello il parcheggio delle auto prelevate dai carroattrezzi. In quella stessa area si trovava anche il locale che ospitava l'ufficio preposto alla riscossione del corrispettivo da pagare per la restituzione dei veicoli prelevati, nonché quello a disposizione degli autisti dei carroattrezzi, in attesa delle chiamate di intervento da parte della centrale operativa della Polizia municipale. Quindi bastava recarsi all’ex Gasometro e svolgere lì tutte le pratiche. Poi però nell’ottobre 2016 si rilevò che l’area era di precaria utilizzazione, i locali utilizzati dal personale furono dichiarati inagibili e fu disposta la chiusura, trasferendo lavoratori, carroattrezzi e autisti nella sede dell'Autoparco municipale in via Bonino a Gazzi.

Così si è creata una situazione di disagi per cittadini e gestione dello stesso servizio. In pratica chi si è trovato con l’auto rimossa prima doveva recarsi in via Bonino a pagare il corrispettivo previsto per la restituzione del mezzo e poi spostarsi sul viale della Libertà per poter riprendere materialmente l’auto. Insomma, in tanti hanno attraversato mezza città, compresi i lavoratori addetti, causando anche un impiego oneroso e poco efficiente del personale e delle risorse comunali.

Per questo ecco le novità che l’amministrazione Accorinti ha deciso di mettere in campo per rivoluzionare il servizio di rimozione dei mezzi. Intanto addio all’ex Gasometro di viale della Libertà. Il nuovo deposito sarà allestito nell’area che si trova tra via Campo delle Vettovaglie e via Magazzini generali, in pratica nei pressi della Stazione. Anche gli uffici saranno trasferiti in questa zona. Si potrà pagare per riavere l’auto direttamente nei locali a piano terra dello stabile comunale di via Campo delle vettovaglie, all’angolo con la via Luigi Rizzo, dunque a pochi metri dall’area deposito.

Novità anche per l’utilizzo del carroattrezzi. L’amministrazione mira a rendere le modalità di impiego dei carroattrezzi comunali più efficace. Dunque si cambia: i carroattrezzi non interverranno più esclusivamente su chiamata da parte della centrale operativa della Polizia municipale quando gli agenti in servizio su strada richiedano la rimozione di un mezzo che ostacola la circolazione, ma dovranno avere a bordo un agente della municipale per poter procedere in modo immediato e autonomo alla rimozione dei veicoli in sosta di intralcio. Per questo viene dato mandato al Comandante del Corpo di Polizia municipale di adottare le opportune

iniziative organizzative per rispondere a questa nuova disposizione.

Un altro deposito più grande sarà allestito lungo la strada arginale del torrente San Filippo, nella zone in cui fino a poco tempo fa c’erano le strutture modulari per i parcheggi che sono stati spostati nel parcheggio “fosso” di via La Farina. Questo sarà però un deposito di lunga durata in cui verranno trasferiti solo i veicoli che non dovessero venire sollecitamente ritirati dai proprietari, in modo da non ridurre la capienza del deposito situato tra via Campo delle vettovaglie e via Magazzini generali.

L’ex Gasometro non verrà abbandonato, anzi c’è in programma di trasformarlo in tempi rapidi a parcheggio di interscambio.

Francesca Stornante