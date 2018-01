S. Teresa. In aula il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte Agrò

S. TERESA DI RIVA. Il Consiglio comunale sarà chiamato domani, nella seduta convocata d’urgenza per le 15,30, ad approvare il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte Agrò, al Km 35+500 della strada Statale 114 Orientale sicula. Contestualmente dovrà essere approvato il vincolo preordinato all’esproprio. La stessa documentazione dovrà essere esitata dal Consiglio comunale di S. Alessio Siculo. Il viadotto infatti collega S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo. Al momento si procede a senso unico alternato ed il transito è regolamentato con un semaforo. In alternativa è stata già realizzata ed è fruibile una bretella lungo il torrente, più a valle, all’altezza di piazza Mercato. Nella seduta convocata dal vice presidente del civico consesso santateresino, Maria Cristina Pacher, figurano all’ordine del giorno tre argomenti. Letti ed approvati i verbali della precedente salute, l’aula sarà chiamata ad approvare il regolamento per il funzionamento della biblioteca pubblica comunale.