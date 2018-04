A Roma è ancora sconfitta per la Waterpolo Messina

La Waterpolo Messina continua il suo periodo nero e anche a Roma è disfatta. Pesante il parziale finale di una partita giocata sul piano dell'equilibrio. Pronostici quindi rispettati e non ribaltati come invece, alla vigilia, sperava la compagine giallorossa siciliana.

Nel primo quarto ad aprire le mercature dopo 3:25 di gra sono le padrone di casa con la Gagliardi, brava a sfruttare la situazione di uomo in più. Poco dopo è raddoppio romano con la Tabani. Tuttavia le ragzze della Bagin provano a reagire d'orgoglio con le reti della Radicchi (uomo in più) e D'Amico. A un minuto dalla fine Centanni (Roma), chiude il parziale in favore delle capitoline.

Il secondo quarto vede le peloritane partire bene. Dopo 26 secondi rigore per le giallorosse e realizzazione della Belorio. Inutile visto che la compagine romana trova tre reti che le permettono di chiudere i due parziali sul punteggio complessivo di 6-3.

Anche il terzo quarto, dopo l'intervallo lungo è all'insegna dell'equilibrio. Waterpolo Messina in gol con la Amedeo in situazione di uomo in più. Le ragazze di Formiconi trovano successivamente due reti a cui fa seguito quella della Radicchi. La Tabani, ancora una volta, chiude il parziale in favore delle romane. Il quarto e ultimo parziale è un monologo romano. Ben sette le reti siglate dalla formazione di casa.

Per la compagine peloritana si tratta dell'ennesima disfatta. Da segnalare infine, nel corso del secondo quarto, l'espulsione per proteste della Begin.