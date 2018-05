La Waterpolo Messina chiude la stagione con una sconfitta

Altro sabato nero per le ragazze della Waterpolo Messina. La compagine peloritana, già retrocessa in serie B, registra a Catania un'altra pesante sconfitta contro l'Orizzonte, formazione che pensa alla lotta scudetto.

Nel corso del primo quarto le ragazze di Miceli partono subito forte. A distanza di tre minuti vanno a segno due volte con la Marletta su situazione di uomo in più. Un minuto dopo, ancora in situazione di vantaggio numerico, la Garibotti allunga per le etnee che poco dopo trovano nuovamente il sette con la Van Der Sloot. Nel finale la D'Amico, a segno due volte, rende meno amaro il finale di parziale per le peloritane.

Secondo quarto ancora tutto di marca catanese. Le etnee subito a rete con la Riccioli. Van Der Sloot e Palmieri infine, chiudono il parziale sul 3-0 con cui si va all'intervallo lungo.

Nel terzo quarto si torna in acqua ma la musica non cambia. Catania grazie alla Bianconi (doppietta), Ioannou, Palmieri e Garibottti (in rete su situazione di uomo in più), chiudono il parzuiale sul 5-1. Della Radicchi il gol delle peloritane. Quarto e ultimo parziale all'insegna dell'equilibrio. Alle reti della Garibotti e Bianconi, Messina con la Radicchi e la Brown.

Termina con un'essima sconfitta la stagione regolare della Wateropolo Messina. Catania lotterà per lo scudetto mentre, la compagine cara al presidente Genovese, non resta che tirare le somme finali cercando, ove possibile, di individuare il salvabile dopo un'annata alquanto disastrosa.