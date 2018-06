Per il CUS Unime è il momento playoff. Sabato 9 a Napoli l'andata della semifi

Archiviata la regular season con una cavalcata strepitosa adesso per il CUS Unime è il momento di

azzerare tutto e tuffarsi nella fase più delicata della stagione, quella che tra una ventina di giorni

potrebbe portare al tanto desiderato salto di categoria. Comincia sabato 9, dalla piscina Scandone

di Napoli (ore 13.00), il percorso playoff per la Serie A2 dei cussini, impegnati in queste prime

partite di semifinale contro la Basilicata Nuoto 2000, squadra quarta classificata del girone 3.

Percorso senza sbavature quello dei messinesi durante la regular season: 48 punti frutto di 18

vittorie in altrettante partite e qualificazione alla fase finale raggiunta con largo anticipo; ma non

basta: i ragazzi allenati di Mister Naccari con ben 231 reti segnate e solamente 81 subite si sono

attestati come miglior attacco e miglior difesa di tutti e 4 gironi del torneo cadetto. Un'autentica

corazzata, dunque, che ha dimostrato durante la stagione di avere tutte le carte in regola per il

salto di categoria.

Attenzione, però, a non sottovalutare l'impegno: la storia recente, infatti, ha insegnato ai messinesi

che quando si arriva alla fase finale si azzerano tutte le statistiche e si ricomincia da zero. Da

valutare anche la "tenuta" dei messinesi che, nonostante abbiano condotta una preparazione molto

intensa in vista del rush finale, non affrontano un impegno ufficiale dallo scorso 18 maggio, quando

scesero in acqua a Palermo vincendo 8-3.

Il primo scoglio da superare per De Francesco e compagni si chiama Basilicata Nuoto 2000,

formazione che ha chiuso il girone 3 in quarta posizione con 35 punti all'attivo, risultato di 11

vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte (arrivate quasi sempre negli scontri con squadre di alta classifica).

Attenzione, dunque, ma anche tanta determinazione da parte dei cussini nell’affrontare l’impegno,

come si evince dalle parole di Mister Sergio Naccari: “Siamo pronti. Aspettavamo questo

appuntamento da settimane e finalmente iniziamo la fase finale di questa stagione. Siamo

consapevoli della nostra qualità e metteremo in campo tutta la nostra determinazione per portare a

casa un risultato positivo. Sarà certamente una gara difficile contro una squadra ben attrezzata che

ha già dimostrato di potersela giocare con tutti. Noi, però, siamo prontissimi e daremo il massimo”.