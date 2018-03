Il CUS Unime riprende col botto e passeggia sul CUS Palermo

Riprende da dove aveva lasciato il CUS Unime, con una vittoria netta e pesante che lancia ancora una volta un segnale di forza e determinazione a tutte le avversarie del torneo cadetto. Tutto facile per il team universitario che, per l’ottavo turno del torneo di serie b, torna di fronte al proprio pubblico e gli regala un’altra vittoria esaltante. 20-3 lo score finale con il quale i ragazzi di Mister Naccari liquidano un rimaneggiato CUS Palermo, risultato figlio di una capacità offensiva impressionate dei cussini (sono 7 gli atleti andati a segno per i padroni di casa, con il trio Aiello, Cusmano e Balaz capaci di realizzare ben 14 reti delle 20 totali dei cussini) ma anche di un’ottima tenuta difensiva.

Prova a tenere botta la compagine palermitana che, però, dura sostanzialmente solo un parziale. Passano addirittura in vantaggio gli ospiti con Lisi ma il momentaneo 1-0 palermitano dura solamente pochi secondo: prima ci pensa Balaz a pareggiare, poi due volte Cusmano (4 gol per lui a fine match) allunga sul 3-1 prima dell’intervallo. L’allungo cussino prosegue anche nella seconda frazione (Balaz). I palermitani provano una timida reazione con la rete del 4-2 griffata da Lisi ma i gialloblu riprendono immediatamente a colpire gli ospiti scavando il solco del +7 tra secondo tempo ed inizio della terza frazione. A segno Aiello (doppietta), Balaz,, Cusmano e Maiolino. Stessa musica al cambio vasca: sul 9-2 il CUS Palermo va a segno con Mineo ma De Francesco e compagni none esauriscono la propria furia offensiva e tra terzo e quarto periodo di gioco piazzano un parziale di 11-0 che affonda letteralmente gli ospiti. Prima del terzo intervallo ci pensano Aiello (alla fine saranno 5 le sue marcature), 3 volte Giacoppo e Balaz per il 12-3 momentaneo. Altre 6 reti, infine, nell’ultima frazione per gli incontenibili gialloblu, a segno con Balaz, Cusmano, Cama, Aiello (due reti) e Daniele Bonansinga, che valgono il definitivo 20-3.

Vittoria schiacciante, dunque, per il CUS Unime che dopo un turno di pausa non perde il ritmo campionato e continua a correre saldamente in testa alla classifica.

CUS Unime - CUS Palermo 20-3 (3-1, 5-1, 6-1, 6-0)

CUS Unime: Spampinato, Russo, Maiolino 1, De Francesco, Giacoppo 3, Condemi, Cusmano 4, Aiello 5, Ambrosini, Bonansinga 1, Vinci, Balaz 5, Cama 1.

CUS Palermo: Consiglio, Abbaleo, Ribaudo, Catania, Lisi 2, Trebino, Damiano, Mineo 1, Tomasello.

Arbitro: Puglisi