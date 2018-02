Finchiara S. Teresa-Arzano Napoli, in palio punti importanti per la salvezza

S. TERESA. La Finchiara S. Teresa ospita domani pomeriggio, sabato (alle 18), l’Arzano Napoli per la 16^ del campionato di B1. Le padrone di casa, decime con 17 punti, sono chiamate a fare bottino pieno per staccarsi dal pantano della bassa classifica e l’occasione è ghiotta considerato tra l’altro che la formazione partenopea è una rivale diretta. L’Arzano occupa la dodicesima piazza e di punti ne ha quindici. Uno scontro diretto insomma, i cui punti in palio pesano parecchio. Le santateresine allenate da Antonio Jimenez sono reduci dalla splendida vittoria sul Group Roma per 3-0, che ha riacceso l’entusiasmo in casa rossoblu ed ha fatto perdere la quarta posizione in graduatoria alle caitoline. Terzultimo insieme all’Isernia, l'Arzano la scorsa settimana ha perso in casa con la capolista Cutrofiano Lecce per 3-0. All'andata finì 3-1 per le napoletane, ma la società ospite ebbe molto da recriminare. A dirigere la gara del Palabucalo sono stati chiamati gli arbitri Giovanni Rizzica e Antonio Gaetano. "Sicuramente – esordisce la palleggiatrice Giulia Mordecchi - la vittoria della scorsa settimana ci ha portato un po' di entusiasmo e ci ha ricordato che sappiamo vincere anche noi. Per il resto stiamo lavorando al meglio perché sappiamo che sarà una battaglia contro una buonissima squadra che come noi lotta per rimanere in categoria. Speriamo solo di riconfermare la bella prestazione di sabato scorso". “Sicuramente – gli fa eco l’allenatore in seconda della Finchiara, Pippo Staiti - dobbiamo crescere ancora come intensità di gioco per limitare sempre di più i giri a vuoto durante i set, questo per quanto riguarda noi è un aspetto che stiamo curando. Per il resto, come al solito, cerchiamo di preparare la partita studiando l'avversario e preparandoci a fermare quelli che sono i loro punti di forza (ed Arzano ha delle buone attaccanti) e al tempo stesso a trovare le soluzioni in attacco". “Contro Arzano – sottolinea il libero Sara Fizzotti - non sarà una partita facile, ma abbiamo il vantaggio di giocare in casa nostra, con i nostri punti di riferimento e tante persone che vengono a tifare per noi. Non ci resta che lavorare bene e cercare di vincere”.