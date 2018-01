Savam Letojanni chiude il girone di andata in casa col Raffaele Lamezia

LETOJANNI. Vincere per continuare la striscia di risultati positivi iniziata con l’affermazione contro il Modica e seguita con l’Universal Catania e per tentare di agganciare al più presto il treno delle grandi. Sarà questo l’obiettivo della Savam Costuzioni Volley Letojanni che sabato, al Pala Letterio Barca, affronterà un Raffaele Lamezia attualmente a quota 17 punti ma che la scorsa settimana ha battuto la Callipo Vibo Valentia per 3 a 2. Due punti fondamentali per la squadra lametina che, al cospetto di capitan Schifilliti e compagni, vorrà fare bella figura tentando il colpaccio e lasciandosi dietro roster che lottano per non retrocedere. Sestetti con i quali i ragazzi di mister Centonze dovranno giocare nel corso di tutto il girone di ritorno che inizierà tra due settimane, visto che la gara contro il centrale Pasciuta ed i posti 4 Butera e Lo Riggio, segnerà la fine dell’andata. Un’ultima gara che i letojannesi non dovranno sottovalutare, alla luce del fatto che la squadra calabrese possiede al suo interno elementi di ottimo livello e che hanno sempre disputato campionati di serie B1 e B2. Per questo motivo Centonze, nel corso degli allenamenti settimanali, ha concentrato la sua attenzione sia sulla tenuta fisica che sulla fase tecnico-tattica, e questo pomeriggio visionerà assieme ai suoi i filmati delle partite giocate finora dai calabri. Tutto ciò per cercare di scardinare i sistemi di gioco dell’avversario che giungerà in quel di Letojanni con l’intenzione di ottenere il massimo. Di contro un sestetto che, qualora vincesse con un punteggio pieno, potrebbe superare la Gupe Battiati Catania (ferma per osservare un turno di riposo) ed approfittare dello scontro diretto tra Conad Lamezia e Cinquefrondi che si terrà domenica. Ad ogni modo l’ultimo match del girone d’andata che sarà arbitrato da Giordani e Priolo di Catania avrà molto da dire, con lo stesso Centonze che avrà disposizione tutti gli atleti, tranne Remo che sconterà l’ultima giornata di squalifica e rientrerà il 3 febbraio in casa contro il Palermo. Poi la trasferta di Vibo, il turno di riposo e di nuovo sul parquet di casa, con il Pozzallo. Una partita, quest’ultima, che chiuderà un cerchio importante, subito dopo il quale per la Savam si aprirà un ulteriore capitolo che terminerà ad inizio maggio. Proprio quando la classifica si “solidificherà” e si saprà dunque se il Letojanni potrà partecipare, come lo scorso anno, agli spareggi per la A2.