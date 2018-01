S. Teresa. Città a lutto, oggi i funerali dell'ex consigliere Filippo Miano

S. TERESA. E’ giorno di lutto cittadino oggi a S. Teresa di Riva. Lo ha proclamato il sindaco, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane imprenditore Filippo Miano, l’ex consigliere comunale deceduto prematuramente a 42 anni. “Interpretando il sentimento della Giunta e del Consiglio comunale – scrive Lo Giudice - nonché dell’intera cittadinanza, profondamente colpita dalla repentina morte del giovane imprenditore Filippo Miano, già ex consigliere comunale e personaggio altamente rappresentativo del vivere santateresino che non ha mancato di dimostrare la correttezza e la linearità, tipica dei figli di questa comunità, in tutti i contatti umani e professionali in cui ha avuto modo, durante la sua vita, di incidere portando il suo profondo contributo di saggezza civile”. E’ stata quindi “rimarcata l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari, anche in forma pubblica ed istituzionale. Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane Filippo, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia”. Il lutto è stato proclamato in concomitanza dei funerali che saranno celebrati alle 15 nel santuario della Madonna del Carmelo. Il sindaco ha ordinato la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche in programma.