Furto di rame al deposito Rfi di via Santa Cecilia. Arrestato un 41enne

Aveva forzato la saracinesca sul piazzale del deposito locomotive di via Santa Cecilia e aveva raccolto due matasse di cavi in rame, da 50 metri ciascuna, rivestiti da guaina in gomma, per impianti dell'alta tensione. Ma il 41enne messinese Gianluca Gentile è stato sorpreso dalla Polfer, intorno a mezzanotte, arrestato e trasferito presso le camere di sicurezza della caserma Calipari, in attesa del rito direttissimo.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza hanno poi confermato le responsabilità del 41enne ripreso in compagnia di un complice al momento ignoto.