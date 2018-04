Camaro San Luigi senza luce. Una costruzione abusiva impedisce l'intervento

L'impianto di illuminazione pubblica di Camaro San Luigi è fuori servizio e ci resta a causa di una costruzione abusiva, che ha occupato il marciapiede rendendo inaccessibili i sottoservizi ed inglobato sostegno dello stesso impianto. Il servizio di illuminazione pubblica ha inoltrato la segnalazione alla Sezione Tutela del Corpo di Polizia Municipale ed al dipartimento di Edilizia Privata.

Sono state eseguite, invece, le riparazioni sugli impianti dipendenti dalla cabina Due Vie (via S. Cecilia, via, S. Marta, via A. Martino e limotrofe) e dalla cabina Dante via Catania - Provinciale, ripristinando il corretto funzionamento. E' al momento in corso ulteriore intervento di riparazione sull'impianto del quadrilatero Piccole Suore (via Reggio Calabria, via Toscana, via Napoli e limitrofe). Ulteriore intervento è stato effettuato sull'impianto di via Monte Scuderi, a Villa Lina, in fuopri servizio per incendio sulla linea.