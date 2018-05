Arrestato corriere della droga. Sequestrati 56 chili di marijuana

Oltre 56 chili di marijuana nel bagagliaio della macchina, alla rada San Francesco. L'hanno trovata i finanzieri del Comando provinciale di Messina, nascosta in sei grossi sacchi sigillati con nastro da imballaggio nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani antidroga. Ma, grazie alle sofisticate procedure di analisi di rischio elaborate, all’esperienza investigativa maturata dai finanzieri e al fiuto del cane antidroga Sara, è stata individuata l’autovettura. Il corriere della droga è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e poi sottoposto a custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.