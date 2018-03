Miss Mondo: un sogno può diventare realtà

Che la Sicilia ed in particolare Messina fossero luoghi pieni di bellezza e di bellezze è certo cosa nota al mondo intero: come ulteriore testimonianza di ciò - qualora ve ne fosse un effettivo bisogno di testimoniare - ecco apparire, radiosa come un sole nel pieno vigore della primavera, una giovane fanciulla che dalle nostre terre arriva a giocarsi le sue chance per partecipare alla competizione di bellezza più importante e conosciuta al mondo: MISS MONDO. Il suo nome è Gaia Cicciari, diciassettenne meriese dal sorriso splendente contornato da un viso dai puri tratti e colori mediterranei, che sta affrontando le prime selezioni, e l'agguerrita concorrenza di altre altrettanto graziose ragazze, per approdare alle prefinali della kermesse mondiale. 'E' nato tutto per gioco' - dichiara sulle prime una dolce e vagamente timida Gaia - ' ho inviato le mie fotografie senza alcuna pretesa, e senza dir niente a nessuno, poi sono stata contattata e da lì è cominciata questa curiosa avventura'. Studia al liceo artistico "R. Guttuso" di Milazzo e dedica anima e corpo alle sue più grandi passioni, la recitazione, frequentando l'accademia "Fucina del Sud" di Giusy Venuti e Franco Arcoraci e, fin dalla tenerissima età di tre anni, la danza, presso la scuola "Stars Dance Accademia" della sorella Giusy. Solare, sognatrice, umile e semplice, come si conviene ad una giovane ragazza della sua età, simpatica ed educata con sani principi dalla famiglia, sempre pronta a sostenerla. Per continuare questa avventura ed accedere alle prefinali, che si terranno a Gallipoli nel mese di Aprile, Gaia deve raccogliere il maggior numero possibile di Like sulla pagina Facebook MISS MONDO ITALIA.

Noi tutti, addetti ai lavori, lettori, amici, conoscenti o semplici curiosi, ma soprattutto messinesi, possiamo, col nostro voto aiutare lei - ed anche la nostra provincia - a splendere negli scintillanti corridoi del firmamento mondiale della Bellezza. Per farlo, entro le ore 15:00 di sabato 31 Marzo, basta cliccare e mettere mi piace su questo link: https://www.facebook.com/MissMondoItalia/photos/a.1779990722051809.1073741885.124453824272182/1779991425385072/?type=3&theater.