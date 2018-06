Aro del Nisi, dal 2 luglio distribuzione dei kit per la raccolta differenzata

FIUMEDINISI. Procede a piccoli passi l’iter verso l’avvio della raccolta differenziata nei Comuni dell’Aro del Nisi, che vede associati Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Alì ed Alì Terme. Da lunedì 2 luglio sarà possibile ritirare il kit per le utenze domestiche, presso il Centro servzi di Lts Ambiente, che sorge a Roccalumera nei pressi della zona artigianale e dello svincolo autostradale. “Nei prossimi giorni – spiega il sindaco di Fiumedinisi, Giovanni De Luca – verrà consegnata a ciascun cittadino titolare di utenza Tari una lettera, indicante le modalità (giorni, orari e così via) per il ritiro dei mastelli. Distribuiremo anche il modulo con il quale sarà anche possibile delegare al ritiro un parente o un amico”. Il primo cittadino ha aggiunto che “il Comune, tramite l’Ufficio servizio sociali metterà a disposizione un servizio di ritiro dedicato a tutti coloro che non hanno la possibilità di provvedere autonomamente o tramite persona delegata”. Insieme al kit (5 cestelli da 30 litri più 1 da 10 litri) saranno consegnati a ciascuno una brochure informativa sulle modalità di differenziazione ed il calendario dei passaggi settimanali. Per le attività commerciali, invece, è già in corso la distribuzione dei rispettivi Kit e la raccolta differenziata porta a porta avrà inizio con il prossimo mese di luglio. “Sempre nel periodo estivo – aggiunge il sindaco De Luca - avremo l'occasione di svolgere, insieme a Lts Ambiente, diversi incontri formativi e di sensibilizzazione con tutta la cittadinanza, coadiuvati da associazioni di categoria ed esperti del settore rifiuti”. Il primo cittadino ha invitato ad osservare i giorni dedicati a ciascuno, in base alla lettera iniziale del cognome, “in modo da non creare code e lunghe attese, in quanto ogni kit è dotato di un codice a barre corrispondente a ciascuna utenza”.