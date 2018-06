I presidenti dei seggi insorgono: "Abbandonati da Comune e Prefettura"

Archiviato il primo turno di queste dirompenti elezioni amministrative, a tenere banco quasi più dell’esito consegnato dalle urne sono i problemi che si sono registrati dalle 23 di domenica sera fino ancora ad oggi. Oltre ai ritardi che con il passare delle ore si sono accumulati sempre di più nelle operazioni di spoglio, in molte sezioni sono saltate fuori irregolarità che adesso si dovranno vagliare con attenzione e che hanno gettato un ulteriore ombra sulla macchina elettorale messinese. Ad oggi il dato di fatto inconfutabile è che non ci sono ancora i risultati definitivi di tutte le 254 sezioni (VEDI ARTICOLO A PARTE). Bisognerà capire cosa è accaduto in quelle sezioni che sono finite sotto verifica da parte degli uffici di Palazzo Zanca, ma è necessario provare ancora una volta ad analizzare anche perché il lavoro di decine di presidenti e centinaia di scrutatori si è trascinato per almeno 24 ore dopo la giornata dedicata al voto. A parlare sono proprio loro, protagonisti loro malgrado di tante polemiche. Lo avevano già fatto alla vigilia del voto per accendere i riflettori sull’assurdità di operazioni elettorali che prevedono lo spoglio alla chiusura dei seggi, ora lo fanno per spiegare che le responsabilità che si celano dietro la lentezza estrema che si è registrata quasi ovunque sono da estendere a tutti i livelli organizzativi. A scrivere è il reappresentate dei presidenti di seggio Carmelo Crisafulli.

«L’aberrante e disumana vicenda che ci accomuna ai seggi elettorali la devono conoscere tutti, altrimenti come al solito siamo noi a passare come carne da macello. Lentezza e ritardi rispetto alle altre città anche siciliane addebitati al lavoro svolto dai componenti dei seggi...vergognoso tutto questo, vergognoso non avere dietro gli altri apparati che dovrebbero coadiuvare tutti noi. Il Comune è stato totalmente assente, nessun numero di telefono posto nei plichi, eppure sapevano che vi erano molti presidenti alle prime armi, se riuscivi a reperire tali numeri e li rintracciavi a qualsiasi problema ti rispondevano che dovevamo arrangiarci noi. Prefettura inesistente, nessuna collaborazione fattiva. E poi il girovagare dopo trenta ore al seggio per consegnare i plichi pesanti come non mai, quando potrebbero aiutarci al seggio stesso. Vergogna, solo vergogna. Sono parole forti ma vere che dobbiamo far sentire».

Crisafulli non è l’unico a chiedere attenzione. Anche Patrizia Caccioppo, presidente di seggio, racconta quelle ore interminabili: «Abbiamo lavorato per 30 ore consecutive senza dormire per delle misere cifre, il Comune ci ha abbandonato a noi stessi senza nastro isolante, penne e tamponi scadenti per timbri che da tempo portiamo noi da casa, ci ha preso in giro dicendo alla riunione che c’erano i nomi candidati scritti e invece tutti da scrivere, circa 4000 verbali in cui devi scrivere con formule assurde voto disgiunto, senza preferenza e varie. Non ne possiamo più di sentire che siamo lenti e la protesta non finirà qui. Non siamo carne al macero e anzi c’è gente di una competenza assurda e se le cose non cambieranno prima o poi prenderemo decisioni drastiche perché la dignità umana viene prima di tutto».

Francesca Stornante