Roccalumera. Auto in transito prende fuoco, in fiamme anche vettura in sosta

ROCCALUMERA. Mattinata di... fuoco a Roccalumera, intorno alle 10,30 lungo una via che dalla Statale 114 conduce a dei condomini, all’altezza di via Parino. A causa di un guasto, una Citroen Picasso, che stava percorrendo la strada, ha preso fuoco. Il conducente ha fatto appena in tempo a scendere dal mezzo. Il rogo si è infatti propagato ad un altro mezzo adiacente, una Ford Focus. Una lunga colonna di fumo nero è stata notata in tutto il paese e nei centri vicini. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.